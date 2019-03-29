清明連假將至，7-ELEVEN表示，許多民眾會在清明祭祖時，準備雞蛋、鴨蛋、發粿、紅圓及紅龜粿等傳統五寶，7-ELEVEN也針對新世代拜拜族，推薦全新「掃墓必備五寶」，包括衛生紙、濕紙巾、礦泉水、麵包輕食及愛心零錢袋，無論民眾在家祭祖存零錢、做功德，或是外出掃墓都能做好萬全準備。

7-ELEVEN表示，為掌握掃墓商機，在全台掃墓熱點周邊逾50間門市備戰，增加早餐、常溫飲料、休閒食品、日用品等商品備貨量，有部分門市更規畫「清明祭祀專區」，為民眾準備「掃墓必備五寶」，預估在連假期間掃墓周邊門市的來客數會較平日增加，業績可望較平日再成長2～3成。

據7-ELEVEN觀察，去年全台掃墓熱點附近門市的來客，較平日呈現倍數成長，民眾通常會較早出門掃墓，中午前就會結束，因此，12點前為門市的銷售高峰。其中，熱銷商品前五名分別為：礦泉水、衛生紙、濕紙巾、三明治以及麵包，成為7-ELEVEN推薦民眾掃墓必備的五寶。

今年7-ELEVEN全面強化掃墓必備的毛巾、濕紙巾、隨身面紙、防蚊液等商品，較平日增加3成備貨量，早餐的飯糰、三明治、麵包也較平日增加2成以上；另考量天氣變化，雨衣及雨傘等商品也加強訂貨，部分門市位於掃墓地點必經的幹道上，更加強提神飲料、機能性糖果、休閒零食的備貨，為了讓民眾拜拜消暑，同時提升各式冰品備貨量、將大瓶水預冰，盡可能滿足消費者祭祖準備需求。

7-ELEVEN表示，台灣人清明祭祖文化，除了準備豐盛菜餚、鮮花水果及燒金紙來供奉祖先，近年環保意識抬頭，連廟宇都逐漸廢除燒金紙的傳統習俗，7-ELEVEN鼓勵大家「行善代金」，將金紙變成現金，呼籲清明祭祖改用「存零錢」來拜祖先，供桌上不放金紙，改為擺放「愛心零錢袋」，響應金紙減量、避免供品變廚餘，將隨手購物後的零錢裝好裝滿，將零錢袋拿到7-ELEVEN門市捐款，與祖先一起行善積福做公益。

7-ELEVEN指出，「把愛找回來」公益募款在去年首創的「愛心零錢袋」，首度把公益DM與「愛心零錢袋」結合，鼓勵民眾到7-ELEVEN購物時，可順手將櫃台旁捐款箱上的「愛心零錢袋」帶回家，以「裝、滿、捐」口訣，每天在家中先把零錢袋裝好、裝滿，每周再拿到附近的門市募款箱投入捐款。

(工商 )