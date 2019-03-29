美聯邦貿易委員會與2業者和解 00:132019/03/29 工商 鄭勝得 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦貿易委員會（FTC）27日宣布，該單位與辦公室用品零售商Office Depot及其技術支援供應商Support.com達成和解，兩家業者各須支付2,500萬與1,000萬美元和解金，原因在於他們以不實病毒掃描結果誤導客戶購買其技術支援服務。 (工商 ) #和解 #業者 #技術 #支援 #委員會 推薦閱讀 一階篩選結果公告 5選4造成通過篩選人數爆增8000多人 10:202019/03/27 財經 陸國家禁毒委員會：嚴格審核工業大麻許可 11:342019/03/27 財經 NCC開罰中天限期改善 記者會遭質疑不公 15:422019/03/27 財經 NCC副主委跳針落跑 報導比例多高講不清！ 15:522019/03/27 財經 報韓國瑜太多？NCC要求中天5點改善 16:082019/03/27 財經 陽明交大校務會議通過 確定合校意向 16:312019/03/27 財經 NCC前籌委周韻采：NCC應向全民道歉 16:392019/03/27 財經 NCC開罰百萬 中天：無法認同 尋求行政救濟 16:412019/03/27 財經 李正皓支持「調查委員會」查韓賣台 理由讓人笑了 09:152019/03/28 財經 台日漁業委員會協商再破局 4月中旬提最終方案 11:202019/03/28 財經 也許您會感興趣 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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