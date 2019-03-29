美國聯邦貿易委員會（FTC）27日宣布，該單位與辦公室用品零售商Office Depot及其技術支援供應商Support.com達成和解，兩家業者各須支付2,500萬與1,000萬美元和解金，原因在於他們以不實病毒掃描結果誤導客戶購買其技術支援服務。

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