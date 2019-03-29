美國商務部28日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）終值，季增年率從初估的2.6％下修至2.2％，不僅低於市場預期的2.4％，亦不如第三季的3.4％，主因在於消費者支出、企業投資與政府支出縮減幅度高於預期。 美國上季GDP季增年率下修至2.2％，原因在於消費支出季增年率從2.8％下調至2.5％。消費支出占美國經濟活動逾三分之二，重要性不言可喻。 而企業投資支出也從成長6.7％下調至6.6％，政府投資支出則從成長0.4％下修至減少0.4％，這些都是拖累上季GDP增速的原因。 事實上，各大企業近來公布第四季財報表現疲弱，正好證實上季經濟成長趨緩的事實。據初步統計，標普500企業上季獲利銳減342億美元。 雖然上季GDP遭下修，但美國2018年全年經濟成長率仍維持在2.9％，優於2017年的2.2％。此數據並未達到美國川普政府追求的成長3％目標，但增幅仍創下2015年以來最高。雖然川普推出規模1.5兆美元稅改方案、提高政府支出，但經濟成長幅度仍不如官方預期。

(工商 )