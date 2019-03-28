2020總統大選，民進黨已經啟動選舉模式了，國民黨黨內卻為了到底要辦初選還是直接徵召，仍擺不平，甚至上演宮鬥戲。美麗島電子報董事長吳子嘉對此提出警訊，指國民黨的政黨好感度已下滑1.6%。

針對藍綠好感度的改變，吳子嘉在談話節目上指出，國民黨的內鬥，已讓它的好感度下滑1.6%，民進黨感覺什麼都沒做，好感度竟上升8.8%，藍綠之間民調來回的差距不小。

國民黨立委王育敏坦言，國民黨真的要很小心，不可以只有一個韓國瑜市長聲勢高，然後政黨

的滿意度卻在往下滑，國民黨要派出最強的總統候選人，同時希望立委席次還要過半人，在這種情況下人，政黨的滿意度絕不可往下掉。她擔心國民黨的滿意度還會往下掉，除了決定人選比民進黨慢，黨內還在互相放話，這對國民黨非常傷。

吳子嘉曾在2月公布政黨好感度調查，當時國民黨的好感度達38.1％，民進黨卻只有25.4％，民進黨被超越達1成多。吳子嘉對此表示，政黨好感度等於「品牌」印象，候選人也是一樣，選民會先選品牌。

(中時電子報)