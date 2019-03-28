新北一名邱姓女子，懷疑陳姓女友人與老公有一腿，竟將寫有「天生的賤又騷」等侮辱字眼的傳單，投遞至陳女鄰居信箱內，讓陳女怒告邱女，邱女到案後否認犯行，認為自己所為是捍衛家庭，新北地檢署28日依加重誹謗罪起訴邱女。

《自由》報導，邱女於去年5月7日晚間9時許，跑到陳女住所，將寫有「告訴陳XX…是偷人還是想當小三?憑他這種沒品的貨色…」、「天生的賤又騷，缺德的事」等侮辱語的傳單，投遞至陳女鄰居信箱中，陳女鄰居發現後告知陳女，讓陳女氣得對邱女提告。

邱女到案後否認犯行，認為自己所言屬實，並稱「是為了要捍衛家庭、婚姻」，陳女則否認與邱女丈夫外遇，2人僅有偶爾互傳訊息。檢方審理後，認為即使陳女與邱女丈夫真的有曖昧，2人並非公眾人物，且此事與公益無關，依邱女自白、傳單、監視器畫面等，以加重誹謗罪起訴邱女。

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(中時電子報)