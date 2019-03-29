規畫花園大露台，還設計「光盒天井」，引進自然陽光。（盧金足攝）

台中港三井Outlet Park帶旺周邊房市，建商推出透天別墅，買氣加溫。（盧金足攝）

因應熱島效應及空氣品質，大手筆加裝全熱交換系統，空氣能快速降溫，為居家環境營造好空氣。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

台中港三井Outlet Park開幕後，商場串連當地商圈，帶旺周邊房市，在地深耕的建商推出的產品包括華廈、透天、大樓產品，買氣加溫，其中由天崴建設推出的「自然養真」、「

生活養真」系列，強調把公園搬進家裡來，綠化養生，三代同堂的全齡化透天別墅，成為海線地區的豪墅亮點。

台中港特區為海線房市重點區域，以台中港三井Outlet Park為首，向北延伸至大安濱海風景區，形成海線觀光廊帶，海線能見度再提升，早期各大建商出手搶地，吸引北部重量級建商齊聚台中港特區，新案遍地開花。

台灣首座海港型購物中心「台中港三井OUTLET PARK」，加上捷運藍線、海洋生態館營運等話題不斷，投資建設利多帶動的就業人口及消費需求，對台中港特區後勢發展及當地房市有足夠支撐力道。

天崴建設總經理蔡堉森表示，「天崴自然養真」別墅建案，緊鄰西海岸最大商業開發中心台中港特區，加上台中港再造計畫，集生產、休閒與觀光三合一發展，加上海港型購物中心三井OUTLET PARK吸引大批人潮，觀光與商業人口大為增加，營造台中海線富裕經濟共榮圈。

蔡堉森規畫「天崴養真」系列建案，其中位在梧棲區的「自然養真」，交通便利，又臨近台灣大道，可以快速上台六十一號西濱快速道路，與大台中緊密連動，旁邊有中正國小、中港完全高中文教學區，還有港區藝術中心。

此外，生活機能包括有海線童綜合醫院為健康把關，中港體育館、市立籃球場與棒壘球場，運動休閒空間多。

「每戶都配備電梯，長輩出入方便！」蔡堉森說，最特別的是設計「光盒天井」，引進自然陽光，讓室內擁有良好的通風，舒適採光。

值得一提的是，因應熱島效應及空氣品質，大手筆加裝全熱交換系統，空氣能快速降溫，也有除塵防霾效果，為居家環境營造好空氣。

針對住家停車問題，海線的電梯花園別墅滿足愛車族及家庭成員停車需求，一樓以新加坡式的停車，可以停兩至三台大車位，獨門大戶，獲很多喜歡有土斯有財，有天有地透天別墅的消費者青睞。

蔡堉森強調，充滿綠意的環境，好像住在大自然裡，景觀綠化，配備自動滴灌系統，用心的設計連客廳與臥室，都有花園綠意相伴，坐擁海線行政、文教金融蛋黃區，三代同堂的電梯別墅，品牌力就是競爭力，看好海線發展，由建商積極購地，顯見房市熱度持續走揚。

(中時 )