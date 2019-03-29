微風南山持續引進多家美食，4月起微風南山atré再引進MLD都會生活開發集團旗下3個餐飲品牌包含「悅品擺酒」、「悅品飲茶」、「étage 15 ENJOY TABLE」，和高雄超人氣商場「MLD台鋁」，結合餐飲、影城、宴會、書屋、展演廳等生活娛樂與創意文化，帶來餐飲和遊逛的新全體驗。
「悅品擺酒」是「悅品中餐」打造的全新粵菜品牌，結合傳統與創新演繹香港經典文化；「悅品飲茶」斥資千萬打造全台景觀最美飲茶餐廳，顛覆傳統打造全新飲茶空間，帶來睽違5年的悅品傳奇茶點「針孔蝦餃皇」進駐微風南山；「étage 15 ENJOY TABLE」橫跨中餐、西餐、點心領域，品牌認為食材是每道餐點最原始、最美麗的名字，每道餐點都沒有名字。
3家餐飲品牌都有開幕慶優惠活動，4月1日至7日首周有明星餐點買1送1，每日限量，送完為止；4月11日至5月5日持南山廣場卡於微風南山單筆消費滿3000元可至微風南山贈獎處兌換500元品牌抵用券。
(中時 )
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