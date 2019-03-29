亞洲最大規模的阿卡貝拉人聲藝術節Vocal Asia Festival（VAF），每年匯集世界各地的好手齊聚一堂演出。（雄保旅遊提供）

亞洲最大規模的阿卡貝拉人聲藝術節Vocal Asia Festival（VAF）再度創造國際攜手串連的新模式，今年將與3年一度、世界知名的瀨戶內國際藝術祭及主辦地日本香川縣首度跨界聯合打造「節中節」，8月9日至8月12日於日本香川縣高松市盛大登場。

VAF在2018年於新竹巨城舉辦的「購物中心裡的藝術節」，創造超過30萬人次紀錄，2019 VAF將移師日本香川縣高松市以及瀨戶內國際藝術祭展場舉行，預計超過300位阿卡貝拉歌手齊聚，展開為期4天的精彩藝術節。

今年VAF將台灣及亞洲乃至世界各地的阿卡貝拉優秀歌手齊聚瀨戶內海，用純人聲音樂傳遞各地不同的旋律與情感，融入瀨戶內國際藝術祭活動及展品中，並與參加瀨戶內藝術祭的台灣藝術家及其作品進行互動演出，融合島嶼文化、裝置作品、當代藝術、自然景觀，並搭配文創旅遊，為不同興趣及需求的全球參與者，規劃出難忘行程。

雄獅集團旗下經營日本高端客群遊程的「雄保旅遊｣，攜手VAF跨界推出文創旅遊， 雄保旅遊董事總經理游國珍表示：「2018年到日本旅遊的台灣旅客突破482萬人次，創下歷史新高。結合藝術與深度文化體驗的文創旅行更是現在的主流趨勢，也是雄保旅遊的經營優勢。」

雄保旅遊基於長年來與瀨戶內國際藝術祭厚實的合作情誼，此次協助安排大師、工作人員、學員到日本演出的行程，更進一步推出針對一般觀眾、親友團、粉絲團的文創旅行商品，讓遊客能參與瀨戶內藝術祭以及Vocal Asia Festival欣賞精彩的藝術作品，讓來自台灣以及世界各地的阿卡貝拉音樂的美好，能被更多人看見。

Vocal Asia於2010年底成立，是目前全球僅見的阿卡貝拉純人聲音樂跨國性整合平台，堪稱最重要的人聲藝術節之一。以台灣為基地，整合中國大陸、日本、韓國、港澳、新加坡、菲律賓、馬來西亞及東南亞各地等地區。Vocal Asia自2011年起每年於亞洲不同城市舉行Vocal Asia festival國際阿卡貝拉藝術節，迄今已於臺北、深圳、桃園、光州(韓國)、上海、臺東、香港、新竹等地舉行。

而VAF已成為全亞洲最具影響力之阿卡貝拉藝術節，堪稱全球最重要的人聲藝術節之一，曾參與此藝術節的國家及地區包括臺灣、中國、香港、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、澳洲、美國、德國、瑞典、芬蘭等。歷年參與的亞洲全世界各地專業團隊超過100組，相關展演活動總計超過300場，欣賞觀眾總計逾20萬人次之多。

(中時 )