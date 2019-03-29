總部位於美國曼哈頓的Peloton，預計今年第2季或第3季在美國股票市掛牌，將成為美國一顆耀眼的獨角獸之星。

Peloton是一家結合科技、媒體與運動健身的整合平台公司，Peloton顛覆傳統的健身房商業模式，在健身器飛輪與跑步機上都搭配22吋觸控螢幕，不僅使用者的心跳、阻力係數、速度等資料一覽無疑，還能線上由網紅運動教練隨時指導，讓消費者運用最新的網路科技與運動課程，在家就能與教練、夥伴一起健身，該模式意外獲得資本市場青睞，公司才成立7年，估計市值已經挑戰10億美元。

而Peloton所推出的運動健身器材，背後的代工製造者是位於台灣台中的力山，過去力山只是研發傳統工具機的公司，近5年積極進軍健身器材產業，開始開花結果，近兩年代工Peloton的飛輪與跑步機有成，業績也跟著扶搖直上。

2016年力山營收才36億元，去年營收已突破60億元，今年有機會挑戰90億到百億元；而力山的股價也一飛沖天，2017年年初股價才不到20元，今年已經突破90元，帶動市值暴增，可說是生產健身器材企業的明日之星。

(中時電子報)