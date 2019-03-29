新竹一名張姓男子，2015年透過媒人介紹，在越南娶了越南籍的阮女為妻，未料阮女來台後，卻藉故返回越南，便帶著金飾、現金一去不返。張男多次要求妻子返台不成，於2017年底跳樓自殺。張父因此認定阮女無結婚真意，主張2人婚姻關係不存在，阮女無繼承權。法官審理後，認為2人確有結婚真意，判定張父主張無效，阮女仍有繼承權。

《蘋果》報導，張父表示，兒子於2015年時經由媒人介紹，認識23歲的越籍阮女，並於隔年到越南與對方訂婚，而張男也付了25萬元台幣，在當地宴客、登記結婚，2人並於7月返台共同生活並登記結婚。

檢警調查，阮女2017年初，向丈夫要求返回娘家過年遭拒絕，3月再以回娘家探望生病老父為由，要求返回越南，未料原本預定回去2周的阮女，卻一去不返，還帶走定婚時夫家的金飾、結婚證書，丈夫雖於5、6月間前往越南懇求阮女返台，卻遭阮女拒絕，讓張男無法忍受，於2018年新年前一日跳樓身亡。

張父稱，事後張家通知阮女張男死訊，阮女卻無悲傷之情，對於是否返台處理後事也不表態，卻將自己臉書註名單身，張父因此認定阮女無與張男結婚真意，向法院主張她沒有繼承權。

法院審理時，阮女經傳喚後未到案說明，亦無提出書面資料。法官審理後，認為2人確實已完成登記結婚，且張男母親稱阮女來台很乖，只是藉口父親生病回越南探望後，不忍父親生病、家裡又負債，才會想要幫忙賺錢還債。

法官也發現，阮女雖未再回台，但仍與張男保持聯繫，因此認定2人是基於結婚真意而完成結婚法定程序，婚姻關係存在，張父主張無理。全案可上訴。

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