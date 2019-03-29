蘇-57戰機飛敘利亞出任務

俄羅斯28日揭露了很可能名為蘇（Su）-57E的外銷版蘇-57戰機，並可望主要瞄準中東市場。

據《防務世界》（Defense World）網28日報導，聯合飛機製造公司（United Aircraft Corporation，UAC），還有它的控股公司俄羅斯國家技術集團（Rostec）已向莫斯科提出必要的出口申請文件。

Rostec國際合作與區域政策總監柯拉多夫（Viktor Kladov）在馬來西亞蘭卡威國際海事航空展（Langkawi International Maritime and Air，LIMA）中說，出口的最後決定權在於俄羅斯總統普丁，而他可望在幾星期內決定。

他說，這款戰機可能在11月的杜拜航空展（Dubai Air Show）中，首度於海外亮相。柯拉多夫並表示，除了中東外，馬來西亞和印度也是潛在市場。目前隱形戰機市場由美國稱霸，但華府限制，除非是最親密的盟友，否則不得出售這類先進戰機，而俄羅斯未來可望滿足相關需求。

Russians have revealed the export version of its Su-57 stealth fighter jet, potentially to be called the Su-57E targeting the Middle East. market. pic.twitter.com/i70HjibffK — GreatGameIndia (@GreatGameIndia) 2019年3月28日

由於美國為了維持以色列在中東的空優，並不提供尖端戰機給阿拉伯國家。而俄羅斯則瞄準荷包滿滿的波灣產油國，想要搶占未來將成為主流的隱形戰機市場。事實上，俄羅斯蘇-57就是衝著美國F-35與F-22研發的。

儘管俄羅斯強調蘇-57是尖端隱形戰機，但據《商業內幕》（Business Insider）網報導，一位檢視過這款戰機照片的美國隱形戰機科學家說，當初俄羅斯幾乎根本沒設法要讓它隱形。他指出，顯眼的鉚釘從機身突起，相關設計破壞了一切隱形的可能。

從第二次世界大戰以來，雷達吸收材料就被用來隱匿戰機行蹤，並確實發揮了某種程度的功效，但俄羅斯戰機武器必須外掛，就算上了隱形塗層，也無助於匿蹤。而其他專家則認為，蘇-57的任務很可能是要獵殺如F-22，或是F-35等美國隱形戰機。

俄國官媒塔斯社宣稱，蘇-57是多用途戰機，不僅能攻擊長程或短程範圍內的一切空中目標，還能打擊敵方地面與海上目標，突破敵軍空防。儘管莫斯科在蘇-57進入敘利亞打擊叛軍，執行有限的戰鬥任務後，便宣稱它經過戰鬥驗證，但卻始終不願量產。

而其中的原因，或許在於油價下跌，加上2014年俄羅斯侵略烏克蘭，併吞克里米亞半島，受到國際嚴厲制裁，以致經濟困難，而缺乏充裕的預算所致。

(中時電子報)