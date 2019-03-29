大陸一名女子在遼寧大連海關出境時被海關盯上，經查驗被發現體內有數個金屬異物的陰影，後來她將這五塊異物排出，原來是貨真價實的黃金，女子承認受到走私黃金集團的指使，警方已將17名犯罪嫌疑人逮捕，並查出他們走私黃金19次，總重量100餘公斤，價值2800萬人民幣(約1.28億新台幣)。

《環球網》報導，女子就被當海關盯上，海關官員表示「早就注意到這名旅客了，近月來她不停地往返于仁川和大連，且多次檢查行李箱都是空的，搜身後也未有發現...」而這次的查驗，海關發現女子攜帶了保險套、凡士林還有一些止痛消炎藥品，還在一個塑膠袋發現了兩塊小金箔。於是判定該女可能有用身體偷藏走私黃金的重嫌，於是將她帶到醫院掃描檢查，果然在她的直腸內發現了金屬異物。當晚她就從體內排出了5塊黃金，重約1216克(市價約150萬)，承認了受走私集團的指使鋌而走險。

(中時電子報)