尹智吾是張紫妍案的唯一證人。(取自韓網)

韓國女星張紫妍10年前自殺身亡，死前更留下血淚遺書指控被逼陪睡換取工作，至今真相仍石沉大海。身為張紫妍案唯一證人兼昔日同門師妹的女星尹智吾，除了出書揭黑幕，近日更在社群網站PO出不自殺聲明，公開自己部份的醫療紀錄證明書，以防無端「被自殺」…。

尹智吾在社群網站公開個人醫療證明書副本，除了證明自己精神狀況良好，更說了一段意味深長的話，「我和姐姐所在的經紀公司代表所負責的演員中，自殺的人除了姐姐之外還有3人，這3人都是在家以相同的方式、在沒有遺書的情況下被發現的。2位為了查明相關死亡真相的員警也自殺了...還有1位刑警在深度不到胸部的釣魚場中因意外溺斃離開人世。」

尹智吾所提到的3位演員，分別是女星鄭多彬、崔真實與U;Nee，而她們與張紫妍都有個恐怖共通點，第一都是The Contents公司前任代表金成勋，再來她們都是因上吊離世。

尹智吾強調為了不被偽裝成意外死亡或被自殺，會和警方24小時同行，更會盡全力生存下來為張紫妍案作證，「上天賦予了我只有我才能做的事情，另外，我很慶幸上天能把姐姐送到我身邊，也很感激我是姐姐身邊的人。請大家拭目以待，我會盡力做到最好來守護姐姐。」

(中時電子報)