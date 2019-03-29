新北一名黃姓職業軍人的妻子，因懷疑老公外遇，會同徵信社到住所調查並抓到黃男與張姓女同袍在床上，後2人在警局達成和解、簽訂協議書，黃男卻未履行約定，並反告老婆恐嚇、入侵住宅，黃妻不滿提告，新北地檢署28日依黃妻先前簽立協議書等同已原諒對方為由，判決黃妻喪失告訴權，予黃男、女同袍不起訴處分。

《自由》報導，黃妻與老公都是軍職，她因工作長期在外，老公又常行蹤不清，懷疑老公有外遇，於去年4月3日晚間10時許找徵信社人員，一同返回新北市住處調查，卻在門外聽見「床頭撞及牆壁、床角摩擦地板」聲響，黃妻見大門沒關，立刻衝進房內，驚見老公與張女在床上呈現「男上女下」姿勢，氣得立刻報警。

警方到場將人帶回派出所後，黃男以將房子過戶給妻子、負擔房貸、小孩撫養費等作為條件求和解；黃妻考量若提告，可能影響老公工作，且又不希望軍中同事得知此事，因此同意和解，並與丈夫在警局簽立協議書。

未料黃男事後未履約，更提告黃妻威脅簽立協議書、打人與侵入住宅蒐證，黃妻因此於去年9月再度提告。張女到案後則否認通姦，表示她與黃男是同鄉，當天與表妹想搭黃男車子一同返鄉，才會到黃男家過夜，且案發時只是到床邊要叫醒黃男；黃男與張女表妹則口供一致。

檢方調查後，認為黃妻與徵信社抓姦卻未拍照，不符合常理，且因夫妻當下以簽立協議書，表示黃妻已喪失告訴權，因此對黃男與張女予不起訴處分；對於未履行和解協議的部分，則建議黃妻循民事途徑。

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(中時電子報)