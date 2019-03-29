民進黨2020就是要走一步險棋「三腳督」，險中求勝，而且是針對韓國瑜。國民黨南市議員謝龍介此前的預測應驗了。謝龍介憂心說，國民黨如今滿意度下降，加上台北市長柯文哲變成民進黨的救命仙丹，若只靠一個韓國瑜，這場選戰打到最後，他斷言：國民黨會輸。

謝龍介指出，原本國民黨在社會的滿意度不是太高，但藉著韓國瑜，國民黨在去年11月24日之後，整個滿意度拉起來了，不過，經過3個禮拜這樣搞，大家期待韓國瑜出來，但國民黨的提名政策卻一直不定的情況下，變成韓國瑜的支持度不降，國民黨的滿意度卻下降了。

謝龍介在談話節目《關鍵時刻》上憂心說，在國民黨滿意度下降期間，看看柯P，柯P民調最慘最慘也絕對是20%起跳，他現在還是有25%，柯若保持25%就有機會輸贏了，會讓蔡英文形成三足鼎立的戰局，也是25%，就算韓國瑜是30%，加起來才80%，不表態的還有20幾趴，那就是輸贏所在。但現在韓國瑜的選舉部隊還沒成立，猛虎難敵猴群，人家說「單絲不成線，獨木難成林」，若靠一個韓國瑜，這場選舉打到最後，他斷言：國民黨會輸！

謝龍介點出，韓國瑜若是國民黨總統候選人，到時地方若產生棄保、柯P最後會不會維持在25%上下，他有沒有得拚。柯P會選擇跟民進黨合作，還是選擇跟韓國瑜合作，以目前來看，和民進黨合作的機會較高，在民進黨是蔡英文出線的情況下，韓國瑜這一場仗並不好打。

(中時電子報)