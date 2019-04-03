30家企業為育達科技大學外籍生提供上百個工作機會。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣育達科技大學日前舉辦首屆「越來越感動」2018外籍生實習博覽會，媒合30家企業提供100個以上實習機會，落實外籍生校外實習輔導工作，拉近企業與學生距離。

有別於往年為應屆畢業生舉辦的徵才博覽會，今年育達科技大學首度為外籍生辦理實習博覽會，吸引國賓大飯店、新竹老爺飯店、星享道集團、輕井澤、煙波飯店、君樂飯店、太魯閣晶英集團、揚昇高爾夫俱樂部與暐順麗緻等30家企業參展，提供機會上百個工作機會。

育達科技大學更安排企業在面試學生前，先行向學生簡報公司本身的特色、實習場域及生活設施，以生動活潑的介紹方式，舒緩學生緊張情緒外，讓他們能透徹了解公司運作，更讓他們體會濃厚人情味。

校方表示，參展企業中，多達10餘家企業提供實習生免費住宿及接送，還有近5成企業規畫實習年資列入未來留用的年資福利，更有參展企業祭出25K以上的實習津貼網羅優質外籍學生，盼這批新南向外籍同學能在今年9月加入企業成為工作夥伴。

育達科技大學校長黃榮鵬表示，每年至少1000位學生赴業界實習，透過務實課程更能有效與業界無縫接軌，為照顧海外新南向學生，媒合企業辦展覽後，盼能培育出國際間觀光餐旅產業精英份子，開創不凡未來。

(中時 )