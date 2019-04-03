交通部觀光局補助春遊專案8日起開跑，澎湖縣政府首推「媽宮文化城區散步小旅行」免費導覽活動打頭陣，3人成行即出團，引領您輕鬆漫步媽宮古城深度文化之旅。

春遊專案於4月8日至6月30日優惠補助自由行及團體旅遊，團體旅遊補助對象旅行社，自由行旅客直接向春遊專案旅宿業訂房，周日至周4入住，每房每晚補助500元，每人折抵1次，18-40歲青年入住澎湖縣或入住「小鎮漫遊年」經典小鎮（湖西鄉）民宿，各加碼多補助500元。

配合春遊專案刺激旅遊市場，澎湖旅遊處趁勢推出媽宮文化城區散步小旅行漫遊巡旅，即日起開放線上報名，聘請專業導覽員全程導覽解說，精心規劃3小時散步路線，深度走訪數百年歷史的媽宮文化城，細細品味歲月刻畫留存遺跡的時光與故事。

導覽路線：起點郵便局→水仙宮→四眼井→中央老街→開台天后宮→陰陽堂→順承門→篤行十村→潘安邦紀念館→張雨生紀念館→金龜頭文化園區；每團限額25人，報名3人即出團。

導覽時段：4月至9月每周3至周日（上午場9時至12時、下午場3時至6時）；花火節期間（4月18日至6月27日）額外增加周1場次；10月至12月每周4四至周日（上午場9時至12時、下午場2時至5時）。

旅遊處表示，春遊專案適逢4月18日至6月27日「2019澎湖國際海上花火節」年度最大盛事，屆時可望再創澎湖旅遊新高峰。

(中時 )