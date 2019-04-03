高雄市永安工業區自1973年開發至今，僅有1處出入聯外道路，區內大型車輛甚多、交通運輸量龐大，園區內有近4000名員工，每逢上下班時段交通擁塞，汽機車爭道，險象環生。因此，民進黨立委邱志偉積極爭取開闢第2條聯外道路，以疏解車潮。

立法院經濟委員會日前特地安排至高雄市岡山區永安工業區，考察該工業區第2聯外道路闢建，由邱志偉負責主持會議，經濟部及高雄市政府聯合簡報。

規畫的第2條聯外道路，從工業區內的永工六路出發，沿著本洲一街，連接至4線道寬的本工六路，須拓寬的本洲一街目前路只有3公尺寬，長度約550公尺。一旦連通、拓寬，車流就不需要行經市區，可縮短工業區到省道台1線的路程。不僅降低運輸成本，也提昇交通安全，減少空氣汙染。

此聯外道路開闢的總經費粗估8400萬元，其中，工程費3400萬元，經濟部將補助其中83％；用地費約5000元萬，需由高市府負擔，依法中央不能補助用地費。目前正在執行的道路設計定線計畫，費用40萬元，由經濟部專案核撥，中央全額補助。

至於用地費，邱志偉請高市府支持永安工業區第2聯外道路的闢建；為縮短闢建時程，請高市府研議採協議價購模式來取得用地。

邱志偉表示，第2聯外道路闢建將有效紓解永安工業區的運輸問題，保障用路人安全。且該聯絡口的出口規畫設置在本工六路，靠近路竹科學園區處，能和路竹科學園區、本州工業區串成產業園區鏈結廊帶，有助於工業區之間的發展與合作。

(旺報 )