高雄一名黃姓女子2015年喪夫後，於2018年起與老公生前好友已婚林姓男子發展出婚外情，林男妻子發現後向黃女質問，黃女竟反嗆「這種事一個銅板不會響」等語，讓林妻怒告精神賠償60萬元。高雄地院民事法庭審理後，判決黃女需賠償30萬元。全案可上訴。

判決書指出，林妻主張，黃女與蔡男原為夫妻，蔡男則與老公林男是好友。蔡男2015年間因故逝世，黃女明知林男已婚，仍於2018年1月起與林男交往，除了傳送裸照給林男，更與林男多次發生性關係。

林妻稱，她發現後，向黃女質問，黃女卻囂張反嗆「這種事一個銅板不會響」，林妻質問「大姑弟媳一起共享我老公的小弟」等語時，使她精神大受打擊、身心俱創，因此向黃女要求精神賠償60萬元。

高雄地院民事法庭審理後，依據林妻提出的裸照，還有林男與黃女優惠的照片、對話記錄等證據，又黃女並未出庭，亦無提出書狀作聲明或陳述，判決黃女應賠償林妻30萬元。全案可上訴。

★不正常的男女關係是家庭的殺手。中時電子報關心您

(中時電子報)