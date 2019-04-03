@Ibra_official Second goal vs Portland, a perfectly executed Panenka Penalty. 🔥🤯 #LAGalaxy #MLS #Zlatan pic.twitter.com/lCE8IgvYvg — ZlatanEra (@StatsZlatan) 2019年4月1日

瑞典「神塔」伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）說話一向很「狂」，但如果是父親對兒子的承諾，感覺似乎溫馨許多。他對波特蘭伐木者「梅開二度」，幫助洛杉磯銀河以2比1勝出，賽後卻說只進兩球不滿意，「因為我答應兒子要上演『帽子戲法』。」

「真的差點要帽子戲法，我應該可以的，」伊布賽後說：「我答應我兒子要進3球，但是因為球傳得不好，我沒能實現這個承諾。」

即使是父親的承諾，伊布仍不改其「狂」，他在第65分鐘罰進的致勝球也很狂，看似助跑要大力抽射，最後一刻卻踢了記軟綿綿的「勺子」，緩慢飛進球門正中間，讓已經撲出去的門將徒呼負負。

「這兩球都是明顯的12碼球，第1個很清楚，他從後面衝過來，撞倒了我。至於第2球，我雖然37歲了，但我的速度還是很快，製造了一個明顯的禁區內犯規。」

銀河擊敗擊敗上季美國職足大聯盟（MLS）亞軍，拿下主場3連勝，伊布說：「我每次拿到球至少有3人包夾，他們一直緊跟著我，但我們還是創造出很多機會。看台上有瘋狂的主場球迷，給我們動力和能量。中場休息時（比數1：1）我們就說，機會一定會來，我們一定會再進球，也做到了。」

(中時電子報)