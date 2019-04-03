為《華盛頓郵報》（Washington Post）撰寫專欄的沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害屆滿半年，只是現在命案仍懸而未解，名記者遺體仍下落不明，儘管外界多認為沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與命案脫不了關係，可是數月來卡舒吉4名子女都反常未公開表達嚴厲評論，《華盛頓郵報》踢爆，沙國政府早已豪砸千萬補償金，要名記者子女封口。

華盛頓郵報異議專欄記者卡舒吉遇害屆滿6個月。

《華盛頓郵報》1日報導，卡舒吉去年10月遇害以來，4名子女（包括2名兒子、2名女兒）都鮮少發表公開言論、批評沙國政府在這起暗殺行動中扮演的角色，檢視子女半年來的發言內容，其實都相當謹慎，例如卡舒吉的2名女兒曾在《華盛頓郵報》上發表評論，不過兩人都僅是描述父親期望沙國改變的願望，重申他不是異議分子，通篇並未指控王儲是幕後兇手，也未影射任何一位沙國高官。

父親血腥遇害，子女反應異常低調，華郵踢爆沙國在背後動作頻頻，自卡舒吉遇害後，便送給4名子女每人一棟位在沙國港口城市吉達（Jiddah）、價值約400萬美元（約新台幣1.23億元）的豪宅，此外，每人每個月還能收到1萬美元補償金，至今沙國政府已豪砸上千萬美元。

消息人士稱，沙國政府砸大錢是希望與卡舒吉子女換取「長期協議」，要他們避免公開談論父親的死與沙國政府之間的關係。

報導還指出，給予鉅額賠償金是在沙爾曼國王（King Salman）同意之下進行的，一位沙國前官員稱，沙國官方將此舉視為「矯正錯誤的做法」，並且承認卡舒吉之死是蒙受不公正的對待。

不過也有現任官員強調，這筆賠償其實只是沙國長期以來對天災、犯罪等受害者家屬提供的財務支持，是沙國的「傳統和文化」，並沒有要卡舒吉子女閉嘴。

卡舒吉自去年10月初進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後便人間蒸發，沙國在多次改變說法後承認是沙國高級特勤人員進行這起暗殺行動，當中多人是王儲身邊貼身幕僚與保鑣，也讓外界深信穆罕默德就是幕後黑手，只是至今沙國仍極力否認這項指控。

(中時電子報)