傳統上都認為「地基主」如同家人般親近，是家中的守護神。不過有名人妻卻因為常常「常常拜錯東西」把地基主氣炸了，不但讓人妻晚上睡不好，最後還逼丈夫和她離婚。

生理醫學講師Wendy在節目《震震有詞》談到有名女子嫁給的宮廟第2代，她婚後開始學習各種宮廟的各種文化。不過由於人妻似乎對拜拜一竅不通，對於各種拜拜的禁忌相當不熟悉，甚至數度被「鬼壓床」，宮廟人妻找上Wendy，她詢問後，發現人妻並沒有鉀離子偏低、睡眠障礙等問題，因此判斷人妻是「環境適應障礙」，但還是開了藥給對方，並提醒她要放鬆。

但過不到半年，人妻又上門求助，人妻一臉難過的說「老公要跟我離婚」、「換地基主來壓我先生」等話，讓Wendy聽完相當不解，一問才知道原來人妻是因為不懂拜拜，惹火了地基主，地基主忍受不了人妻，「常常拜東西都拜錯！」地基主嫌人妻太笨了，還氣到要求丈夫跟她離婚，Wendy表示，「那時候我心裡很想跟她講說，妳要不要請地基主去跟律師好好談一談」，不過最後因為這位人妻對於地基主及鬼壓床都「深信不疑」，她實在無法給對方任何幫助。

(中時電子報)