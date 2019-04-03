Dalat Hasfarm。(影/Dalat Hasfarm Flower Shop)

菜農林佳新、一級嘴砲技術士都分享了越南Dalat Hasfarm的影片。（圖/翻攝自林佳新、一級嘴砲技術士FB）

「我真的好想贏越南啊！」雲林菜農林佳新在臉書上哀嚎，只見他PO出越南Dalat Hasfarm的影片，內容是介紹其有關花農產銷的影片。其中切花自動化的技術，讓林佳新諷刺，「繼續玩1450這套不幹真事，台灣早晚看不到越南車尾燈」。網路名人一級嘴砲技術士也分享影片，表示如此的產線已經是嚇死人的規模。

一級嘴砲技術士在臉書上PO影片，並且解說，越南大叻，在歐洲商社的支援下，大叻早已成為越南的農業重鎮，若說西班牙有Almería，在越南就是Dalat。

一級嘴砲技術士說，提到Dalat就一定要認識一下當地頂尖的農場Dalat Hasfarm，人家的切花已經邁入了自動化時代。雖然自動化程度不如荷蘭，但在亞洲，如此的產線已經是嚇死人的規模。

接著，一級嘴砲技術士話鋒一轉，說起台灣，他說，過去台灣的切花外銷曾有一段輝煌的時光，但不是只有你在進步，其他人也在急起直追，台灣的菊花外銷因為各項條件不成熟的緣故，沒多久之後就被馬來西亞的金馬崙打趴，到了最近幾年，越南大叻又把馬來西亞給踩了下去。

最後，一級嘴砲技術士感嘆：「很多人都以為做農的很浪漫，殊不知，這一行也是非常徹底的資本競爭。」

臉書PO文一出，馬上引起許多網友熱烈討論，「 整天都在1450」、「 民進黨狗官在，永遠贏不了…」、「整天整年，都在內鬥，台灣要怎麼好？」、「素質好的一群老百姓被一少數素質差的人領導，真無奈！」、「農業就是赤裸裸的資本主義」、「讓我看看1450狗們，到底有何能奈搞出台灣農產品」。

留言當中也有人說，「這個機器台灣應該也有，不過台灣種地的單戶產值不足夠讓農戶買這些自動化機器...農民間也沒有整合」。

(中時電子報)