蔡英文於2008年寫信給當時嘉義縣長陳明文，信中也多所使用簡體字。（圖／資料照片）

民進黨立委劉世芳2日在臉書上PO出一張照片，並質疑「待轉區」三個字是「簡體字」，但隨即被網友打臉，指出「轉」其實是日文的漢字，而不是簡體字，網友揶揄，「原來祖國是日本。」

根據中央社報導，高雄市政府養工處表示，因陸橋拆除前置作業，廠商便宜行事，才造成「待轉區」的「轉區」不是繁體字，下午已緊急要求業者改善，已在晚上7時改善完成。

另有網友也舉出，蔡英文於擔任黨主席時，曾在2008年寫信給當時的嘉義縣長陳明文，信中也多所用簡體字。網友批評，民進黨又是兩套標準！

劉世芳喊還我繁體字 網友：蔡英文呢？

(中時電子報)