劉世芳喊還我繁體字 網友：蔡英文呢？ 00:052019/04/03 中時電子報 丁世傑 、 黃鈺潔 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨立委劉世芳在臉書指出，高雄市道路使用非繁體字。（圖／取自劉世芳臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文於2008年寫信給當時嘉義縣長陳明文，信中也多所使用簡體字。（圖／資料照片） 民進黨立委劉世芳2日在臉書上PO出一張照片，並質疑「待轉區」三個字是「簡體字」，但隨即被網友打臉，指出「轉」其實是日文的漢字，而不是簡體字，網友揶揄，「原來祖國是日本。」 根據中央社報導，高雄市政府養工處表示，因陸橋拆除前置作業，廠商便宜行事，才造成「待轉區」的「轉區」不是繁體字，下午已緊急要求業者改善，已在晚上7時改善完成。 另有網友也舉出，蔡英文於擔任黨主席時，曾在2008年寫信給當時的嘉義縣長陳明文，信中也多所用簡體字。網友批評，民進黨又是兩套標準！ 劉世芳喊還我繁體字 網友：蔡英文呢？ (中時電子報) #民進黨 #陳明文 #蔡英文 #劉世芳 #簡體字 #繁體字 #日本漢字 #待轉區 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠委讚陳建仁高度 盼促成團結 01:302019/03/30 政治 難道民進黨是太上憲法 04:092019/03/30 政治 《快評》只罰中天 民進黨一貫嚴以律人寬以待己 14:532019/03/30 政治 回應賴不傷害說 蔡：主權不能受傷 04:092019/03/31 政治 還有什麼支持民進黨的理由？他一語曝盲點 10:022019/03/31 政治 不滿民進黨背離創黨理想 資深黨員退黨參選立委 19:182019/03/31 政治 韓流代表了一股民意 04:102019/04/01 政治 工商社論》封鎖政治協議，恐阻斷兩岸經貿合作 04:102019/04/02 政治 陳明通一句話 意外說出民進黨不敢面對的真相？ 09:082019/04/02 政治 世芳扯鈴再一樁 逢中必反搞錯簡字跟日本漢字 19:422019/04/02 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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