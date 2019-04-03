香港一名59歲的工人，日前酒醉回家後，竟將女兒誤認成妻子，和她發生性關係，直到女兒發出聲音，他才發現上錯床。妻子得知此事後，向社工求助，整起事件才曝光。但因事後女兒決定原諒父親，更親自寫信向法官求情，香港高等法院考量案情特殊，1日依強姦罪輕判男子2年10月。

綜合媒體報導，該名男子與妻子育有1子1女，兒子在英國讀書。去年3月間，男子喝醉回家後，時值15歲的女兒與他聊了幾句話後便上床就寢。未料，男子竟將女兒誤認成妻子，爬上女兒的床並對其摸胸性交，女兒嚇出聲後，男子才驚覺認錯人。

男子老婆則表示，當晚只聽到女兒曾喊「不好」，但不知發生何事，直到後來起身如廁，女兒才告知她此事，而她也於隔日找社工協助並報警處理。

男子到案後則辯稱，因女兒並未反抗，他才不知認錯人，在聽到聲音後，也立即停止舉動。而女兒則決定原諒父親，並寫了10封信法院求情，還指責社工與警方害父親坐牢，導致她家庭破碎。

法官審理後，認為該案情節特殊，又被害人為被告積極求情，決定輕判2年10月徒刑。

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(中時電子報)