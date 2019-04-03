民視宮鬥戲終於落幕！民視昨日舉行臨時董事會，前董座郭倍宏無力回天，由民視總經理王明玉接任董事長。只是郭倍宏倒台還不到１天，就傳出民視內部近日將針對彭文正夫婦主持的《政經看民視》查帳，就是要弄清郭倍宏當初與彭文正簽約內容。

早在郭倍宏遭民視最大股東「民間投資股份有限公司」無預警拔董之初，就有傳若郭倍宏民視董座也不保，那他當初大力挖角彭文正夫婦來開設的《政經》也將因為燒錢加上收視不如預期等因素，成為第一個檢討目標。

果然在郭倍宏確定痛失民視董座不到1天，就傳出內部將對《政經》查帳的消息。據《聯合報》報導，郭倍宏當初是以「私人方式」與彭文正夫婦簽約，全公司除了郭倍宏與他的特助外，沒人知道彭文正夫婦主持費多高、節目合約多長？而這2年來，光一個《政經》就燒掉1.5億，大家也對此敢怒不敢言，所以郭倍宏在卸任董座後，內部也將在近日解密合約內容。

不過彭文正被問起查證一事，依舊自信爆棚，據《ETtoday星光雲》報導，彭文正就稱《政經》是民視最賺錢節目，歡迎查帳，且帳都在財務部，不需通知他要查帳。

對於彭文正夫婦主持費用，曾有週刊披露業界盛傳彭文正、李晶玉主持一集酬勞各10萬，但彭文正已否認傳聞，強調節目一年收入破億，是成本低、不靠置入又能賣廣告的「母雞」，對於收視率問題，他認為偏綠的頻道收視都普遍下滑，是大環境問題。

(中時電子報)