彰化有農民乾脆拿著一籃一籃，屬於下品等級的芭餵豬。（影/中天新聞CH52）

有影嘸？！陳吉仲：芭樂價一週回穩 否則攆我走（影/中天新聞CH52）

近來芭樂價跌，中下果產地價每公斤逼近監控價9.8元，尤其是彰化溪州鄉最慘，目前產地價一斤剩下3到5元。農委會主委陳吉仲卻大動作到高雄燕巢青隆運銷合作社視察產銷措施，宣布「三箭齊發」救芭樂措施，掛保證清明節過後的芭樂價格會拉上去，「如果沒拉上去，我下週來，你把我轟出去！」

對此，名嘴謝寒冰也在臉書上PO文表示，三立操作彰化溪洲農民出來怒吼，說相信韓國瑜賭賭看，害芭樂慘賠……。謝寒冰反諷問道：「所以韓國瑜管整個台灣？農委會只要負責說幹話就好？對了，你們家鄉的活寶吳音寧咧？你怎麼不向她討救兵？」

許多網友看了紛紛附和，「彰化溪州芭樂滯銷關韓國瑜屁事 ，怎麼不找他們的老鄉吳音寧及她的老師農委會主委陳吉仲解決！」、「全臺灣只剩下一個高雄市長」、「全台水果銷售不出，就怪韓國瑜！那要你們農委會幹什麼！」、「操作這個劇情的是蠢」、「不作產銷只做網路有屁用，無能又幹話一大堆」、「民進黨這次真的瘋了，像一堆瘋狗四處亂咬，真的很煩」、「所以是早已認證韓市長是全民未來總統的概念！」、「韓國瑜就算是總統，也是農委會的事，何況現在還是高雄市長」。

上圖：謝寒冰在臉書上PO文，反諷問道：「所以韓國瑜管整個台灣？你們家鄉的活寶吳音寧咧？你怎麼不向她討救兵？」(圖/翻攝自謝寒冰FB)下圖:三立新聞寫了一篇彰化芭樂農當主角，標題為：誤信「發大財」…芭樂每台斤剩3元 豬連吃一個月冒嫌棄臉的新聞。（圖/SETN三立新聞網）

(中時電子報)