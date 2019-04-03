SOGO忠孝館全台獨家「cle de peau BEAUTE」精質逆齡經典組，買正貨送正貨，買精質乳霜30ml，贈激光鑽白身體精華（正貨）或身體防曬（正貨）再加贈精質乳霜5ml，1萬7500元，限量50組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館ESTEE LAUDER微分子肌底原生露櫻花輕盈版150ml，4月8日SOGO首賣，3400元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館BOBBI BROWN Mini迷戀輕吻脣膏禮盒，SOGO獨賣，價值3000元、優惠價2200元，限50組。（SOGO提供）

SOGO忠孝館全新迪奧癮誘超模巨星脣膏，Dior2019秋冬大秀御用色，SOGO獨賣，價值1300元，各限30支。（SOGO提供）

SOGO忠孝館KANEBO IMPRESS潔顏霜超值限定組，價值5970元、優惠價1980元，限量50組，3.3折。（SOGO提供）

SOGO復興館111SKIN天生超模特別推薦入門組，價值5745元、優惠價3400元，限量50組。（SOGO提供）

SOGO復興館獨家經典禮盒，買diptyque經典淡香水禮盒7.5ml x 10（正貨）贈晚香玉超迷你香氛蠟燭35g，5900元，限量20組。（SOGO提供）

SOGO敦化館ATKINSONS老龐德街24號，50ml／3200元，100ml／4400元。（SOGO提供）

遠東SOGO台北店、天母店母親節接力開跑，美妝特惠組較去年最多增2成，折扣最低3.2折起，最高回饋15％。SOGO台灣營運本部資深副總經理吳素吟表示，今年3月景氣回春，預估4月母親節買氣會不錯，期許這次檔期可拉抬4、5月業績，台北店化妝品業績要達6.8億元，較去年成長5％。

SOGO台北店「母親節化妝品暨購物慶」今（3日）起至29日展開，首6日化妝品單筆滿5000送500抵用券，彩妝香氛單筆3000送300抵用券，忠孝／復興館當日單櫃滿3萬000再送實用小家電；忠孝館再加贈2000元折價券（女鞋200元／女裝童裝內衣300元、1000元／鍋具寢具500元），復興館再加贈200元折價券（4F內衣區100元＋5F 100元折價券）。

忠孝館素有「美妝天后宮」稱號，特惠組組數較去年多1成、3.3折起，有60款全台獨家及首賣商品，滿3萬5000元最高回饋14％，看好這次40天檔期，較去年38天長，要包辦5億元業績，年增5％。

主打護膚療程的敦化館2017年和2018年業績皆成長3成，今年全新引進全台獨家、有220年歷史的英國精品香水品牌「ATKINSONS」；復興店8日至14日有VIP WEEK，12日是VIP Night，這次母親節強打各大品牌精華液，也有維密天使最愛的英國倫敦頂級保養品牌「111SKIN」全新進駐，此外LADY M 4日至5月15日限時快閃，買蛋糕選擇更豐富。

復興館店長許淑賢表示，復興館B1至B3在母親節後會分兩波改裝，7月下旬完成食品＋女鞋、8月中旬接續是保養＋香氛，日後B1化妝品賣場會擴增為原來的2倍，預計再增加10個品牌的香氛和保養品牌，以高端保養和香氛為主，是頂級香氛最齊全的賣場，也是「頂級保養和香氛的殿堂」，與美妝天后宮在同中找出新商機。

此外，SOGO天母店1日起加入AVEDA，美妝陣容增為33個品牌，4月9日至29日「初夏化妝品節」，特惠組組數比去年增加2成、32折起，化妝品＋香氛滿5000送500，指定特惠組獨家加碼200元抵用券，最高回饋15％，今年目標業績1.2億元，要較去年1.1億元攀升。

(中時 )