日本1日宣布皇太子德仁在5月1日登基後，將使用新年號「令和」。正在馬來西亞尋求3連霸的羽球好手戴資穎似乎也趕著這波熱潮，於臉書粉絲團po出自己拿著一張白紙的照片，頗有「世界球后」公開徵求年號的霸氣！

當然，戴資穎盤據球后已達121周，直逼張寧的122周與李雪芮的124周，兩年多來的確統御女子羽壇。不過小戴拍這張照片，其實是應外國攝影師之邀，響應4月6日的「國際運動和平日」，粉絲團小編也要大家發揮創意，「大家也來一起同樂，請用這相片裡的白紙寫下兩個字，留言順便說明一下，天南地北都行唷～」

小戴臉書小編還po了張範例，將白紙填上了「樂中」兩字，頗有呼應小戴最近替長榮航空拍攝的形象廣告，「樂在其中才會無敵精彩」的意涵。粉絲的po圖則有「呷奔」（吃飯台語）、「豬贏」（阿嬤叫小戴的暱稱）、「愛戴」、「啾咪」等等，展現喜歡小戴的十足創意。

戴資穎2日以直落2輕取世界排名35的香港女將鄧旋，為大馬3連霸博得好彩頭，她在3日休兵，4日將與世界排名25的泰國好手布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）爭8強門票。兩人過去8次碰頭，小戴以5勝3敗占上風，包括最近3戰全勝。

(中時電子報)