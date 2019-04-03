台北市警局交通大隊分析近３年來，台北市區容易發生超速肇事路段的前１０名，即日起將在這些路段利用移動式測速照相及雷射測速槍等科技設備，加強超速取締，交大呼籲民眾應注意道路規定道路速限，以免受罰。

北市警局分析近3年來易超速肇事路段，包括有仰德大道沿線、民權西路沿線、華中橋段、北安路段、市民大道沿線、水源快速道路段、塔悠路段、大度路沿線、木柵路沿線、羅斯福路沿線、內湖路及康寧路等路段。

交大指出，為防制交通事故發生，即日起將在這些路段規劃專案勤務，利用移動式測速照相及雷射測速槍等科技執法設備，加強仰德大道等路段違規超速取締，呼籲民眾行車應注意道路規定速限，並控管自身車速，避免受罰。

交大表示，依據道路交通管理處罰條例第40條規定：「行車速度超過最高時速者，可處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰。」，同條例第43條規定：「行車速度超過規定之最高時數60公里以上者(嚴重超速)，可處新臺幣6,000元以上2萬4,000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月」。

交大並指出，為配合交通部推動科技執法及強化速度管理，預定今年度將於台北市自強隧道及辛亥隧道，設置「區間速率多功能執法系統」，屆時該系統將可針對超速及違規變換車道等違規行為，全時段進行自動採證及舉發，以遏止違規行為發生並維護隧道內行車安全。

(中時 )