擁有美人湯之稱的六龜區寶來花賞溫泉公園，為提供遊客更多樣化體驗，高雄市政府觀光局爭取交通部觀光局補助經費1600萬元，於4月8日起進行足湯區改造，原足湯區內將增設泡湯池、戲水池、SPA設施、廁所及盥洗室等，使遊客能在日式湯區泡湯並在山巒景致中享受山林之美。

為進行升級改造，即日起將暫停開放足湯區，預計11月以嶄新服務重新開放。

寶來溫泉為優質的碳酸氫鹽泉，其特色無色透明、泉質溫和，因能軟化皮膚表層，洗後肌膚觸感嫩滑，故有「美肌之湯」的別名，在2018年更獲選交通部觀光局選拔的「10大好湯」之一，園區5.4公頃，屬於全戶外的開放式溫泉區，區內更種植了1370株的河津櫻、花旗木、藍花楹和美人樹等開花喬木，全年都有繽紛的花海，遊客可以在繁花盛開中體驗泡

湯的愜意風情。

目前寶來花賞溫泉公園內有手湯池和足湯池，觀光局將於4月8日起進行足湯區改造，施工期間園區其他範圍仍維持正常開放。

六龜區長楊孝治說，不少遊客曾反映，寶來花賞溫泉公園內只泡足湯太過單調，升級為SPA泡湯區可以滿足遊客需求，相信也將會為六龜區帶來觀光人潮及帶動相關產業。

(中時 )