國道3號南下143.3公里西湖路段，2日晚間9時許發生車禍事故，1輛自小客車疑似未保持安全距離，先在外側車道追撞前方大貨車後，再往失控衝撞路肩護欄，反彈回車道遭後方另輛大貨車閃避不及攔腰撞上，造成小客車內2人受困，當場無生命跡象，救護人員緊急將傷者送醫急救，仍宣告不治，相關肇責有待警方釐清。

消防局指出，現場為路肩1輛自小客車遭大貨車撞擊，旋即通知西湖91及後龍71、91前往救護，救護人員將癱軟在小客車內滿臉是血的傷患拉出，初判2人均無呼吸心跳，緊急將其分別送往苑裡李綜合醫院、通霄光田醫院搶救。

國道警方漏夜調查，22歲的林姓自小客車駕駛，2日晚間8時許載著26歲林姓乘客行經國道3號南下西湖路段，疑似未保持安全距離追撞前方行駛於外側車道的大貨車右後車尾，再失控衝向路肩護欄，猛力重擊後反彈回車道，遭後方另輛閃避不及的大貨車追撞，小客車內2人急救後宣告不治。

後方追撞的43歲蔡姓大貨車司機呆坐駕駛座顯得相當無奈，他表示，當時前方小客車左偏疑似要變換車道，卻突然失控往右衝向護欄，高速公路車速都很快，自己開在外側車道，見況煞車但仍閃避不及，直接攔腰追撞打橫在車道上小客車，推撞滑行約100公尺到路肩停下來。

遭小客車追撞的40歲楊姓大貨車司機則表示，意外發生前曾聽見一聲巨響，疑似為煞車聲響，從後視鏡看到後方小客車偏移車道後，急著將方向盤拉回，才會失控釀禍。

國道警方表示，事故現場約花費1個小時排除，晚間10點45分恢復全線通車；2名大貨車司機均無酒駕，相關肇事原因有待進一步釐清。

國三西湖段小客車遭大貨車撞擊2人無生命跡象（中天新聞）

(中時 )