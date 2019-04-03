大聯盟「億元男」不稀奇，驚人的是年僅21歲的勇士外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），竟也加入億元俱樂部。根據《ESPN》報導，勇士與這位國聯新人王提前敲定8年1億美元新約，詳細年薪雖然尚未公布，但以平均1250萬美元來算，本季年薪原本56萬的阿庫尼亞，將加薪逾22倍！

阿庫尼亞去年才升上大聯盟，領的是基本年薪54.5萬美元，今年大聯盟基本年薪調升到55.5萬，他也才領略高一點的56萬。原本阿庫尼亞即使取得「超級二年級生」資格，也要明年才能藉薪資仲裁衝身價，成自由球員更要等到2024年，如今直接被勇士「綁」到30歲。

以天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）為首，大聯盟球團深諳綁住陣中好手的重要性，今年開季前提前敲定多紙高價合約。但要讓球團打開荷包，總要先打幾年建立口碑，阿庫尼亞卻以「二年級生」獲得空前待遇，以21歲之齡拿到億元合約，也創下最年輕紀錄。

來自委內瑞拉的阿庫尼亞早在16歲就被勇士簽下，去年升上大聯盟，以打擊率2成93、26轟、64打點贏得國聯新人王，甚至出賽92場就揮出生涯第25轟，創未滿21歲球員的最快紀錄。

事實上，包括今年2月去世的明星三壘手法蘭克羅賓森（Frank Robinson）在內，過去6位在年滿21歲前就揮出25轟的打者，只有1人最後沒能進入棒球名人堂。光是這一點，就足以讓勇士破格開給阿庫尼亞億元合約。

根據報導，阿庫尼亞的10年合約走完，勇士還有兩年各1700萬年薪的續約選擇權，不想留人也要支付1000萬的買斷費，合約總值至少是1.1億美元。

(中時電子報)