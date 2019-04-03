新加坡航空連續第二年榮獲全球知名旅遊網站TripAdvisor評選為「全球最佳航空公司」。

新航總裁吳俊鵬表示：「我們非常高興連續贏得全球最佳航空公司這項殊榮。我們在此感謝旅客持續的肯定，以及新航全球員工日復一日、專心致志地為旅客提供最佳旅行體驗。」

TripAdvisor航空業、遊輪及陸路客運總裁Bryan Saltzburg表示：「恭喜新加坡航空今年再次贏得旅行者之選航空公司大獎。這份崇高獎項是根據全球旅客的評分及意見，選出最受旅客喜愛的航空公司。來自消費者的讚賞，是優越服務、全球知名品質、以及物有所值的證明。新加坡航空團隊應該對這項殊榮深感自豪，因為全球旅客都表示新加坡航空是他們搭機的首選之一。」

TripAdvisor表示，2019年旅行者之選航空公司大獎（Travellers’ Choice Awards for Airlines 2019）獲獎名單是由全球旅客針對卓越的服務、品質和物有所值所進行的評論而選出。

TripAdvisor所使用的演算法，係由全球旅客在過去12個月內提交的航空公司評論和評級的數量及質量統計而得，以此評定出最後的獲獎名單。

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