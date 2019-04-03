快要放清明連假了，來看看天氣如何？今（3日）水氣略增，北部、東半部及中南部山區有雨，而中南部平地則不受影響，維持陽光露臉，高溫上看29度。清明連假天氣稍不穩，部分有雨，然氣溫會一天比一天高。此外，今日中南部空氣品質不佳，外出請注意。

今日台灣東半部地區有短暫陣雨並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區及馬祖有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴的天氣。

氣溫方面，今日天北部及宜蘭、花蓮高溫約23～25度，中南部及台東26～9度；全台各地低溫約18～21度。早晚溫差大，仍需記得保暖。

紫外線方面，今天澎湖縣為過量級；台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市、南投縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、金門縣為高量級；其他縣市皆為中量級。

至於民眾關心的空氣品質，今日竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」等級；北部及馬祖、金門地區為「普通」等級；宜蘭、花東及澎湖為「良好」等級。其中，北部局部地區清晨可能達「橘色提醒」等級。

今日天北部及宜蘭、花蓮高溫約23～25度。（圖取自氣象局網頁）

週三北、東部有雨！中南部高溫29度！清明天氣稍不穩

(中時電子報)