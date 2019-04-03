莊惠淨說，雖然Kuma個性孤僻、懶惰又不貼心，但有牠在身邊就會感到很踏實。（莊惠淨提供）

屏東女孩莊惠淨從小與姊姊感情極好，差3歲的姐妹花幾乎天天膩在一起，但隨著各自長大出社會後，相處時間愈趨減少，不過她未感到絲毫寂寞，因為她正替姊姊養著心愛的寵物貓Kuma，且不僅從中彌補了想念，也學會了如何照顧自己與他人。

莊惠淨說，姊姊從小就吵著要養狗，但媽媽擔心會有異味而拒絕，直到5年前鄰居家的母貓生了小貓，她才順利養了人生中首隻寵物。她打趣地說，姊姊超寵Kuma，知道牠怕生又會亂鑽找不到人，所以將牠養在房間近1年，疼牠的程度高到一度以為自己要失寵了。

然而，莊惠淨嘴上雖然與Kuma吃醋，但她對這個「情敵」也是超寵。她說，姊姊離開家裡外出工作後，Kuma基本上都是跟著她過活，而也是在那個時候，她才知道自己對Kuma的愛有多深，雖然Kuma個性孤僻、懶惰又不貼心，但有牠在身邊就會感到很踏實。

「謝謝姊姊將牠留給我。」她感性地說，也許是種情感轉移，她看著Kuma就會想起姊姊，而她們姊妹倆也因Kuma而有更多的話題與一起想做的事，Kuma並不是在分化她與姊姊的感情，而是將2人又更緊密地牽在一起。

(中時 )