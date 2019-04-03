韓冰、許右萱、王律涵，也被視為是韓國瑜勝選之路的幕後功臣之一。（影/中天新聞CH52）

韓國瑜的女兒韓冰2日晚間有點惆悵了！到底是誰讓小甜心韓冰特地在臉書上PO文說，「充滿祝福、也有暗暗的愧疚」。原來，韓冰是在和與自己有好交情的許右萱，表達出對於將與她分開了，既不捨卻又由衷祝福對方的心情。

韓冰在臉書上寫這一段想對許右萱說的話，並且貼出自己和許右萱、王律涵的合照，回憶起過去那一段3人一起與韓國瑜打拚的美好時光。

給親愛的右萱

親愛的，當飛機滑向天際，妳朝妳的夢想飛去，一個妳計畫已久、延宕一年的夢想～

我對妳的夢想充滿祝福、也有暗暗的愧疚；

回想去年，我們在一片黑暗中摸索作戰，如果沒有妳的並肩陪伴和義氣相挺，我想我們會更辛苦。

還好有妳。我想我永遠會記得我們驚濤駭浪的 ”小編生活”、還有窩在小小咖啡館裡開會的日子⋯。

現在，妳要迎向更光明的未來，祝福你一切順利！

親愛的，一路順風～

PO文一出，也讓許多網友震驚了，紛紛留言「謝謝右萱當初挺身而出幫助韓冰。祝前程萬里、平安幸福」、「祝福右萱，為自己目標前進努力，也謝謝妳、妳、妳們⋯給了我們一位舉世無雙的好市長」、「韓冰/右萱/律涵妳們三位都是韓總的得力助手」、「右萱出國唸書大概2年就畢業回台灣，韓冰今年9月也要回加拿大唸書 ... 2年時間很快就過去，祝福妳們平安順利」、「 韓冰小姐看你得人疼的，太懂事了，爸媽有你真好」、「要迎接2020 0111，韓總統就要拜託妳們繼續幫忙」、「看到韓市長被亂批評，真的很不捨！」、「韓家軍永遠記得三位美麗的小編」。

先前，當韓國瑜競選高雄市長時，面對外界大多數認為又是民進黨躺著選的情勢時，韓冰、許右萱、王律涵仍無所畏懼！辛苦地陪韓國瑜一起打這場選戰。許右萱在韓的團隊中負責網路社群行銷，包括臉書、IG、LINE還有YouTube，時常出現在韓國瑜身邊，幫忙直播拍照記錄，最厲害的是，她所規畫的韓國瑜官方LINE帳號，粉絲數還曾打敗蔡英文總統。

(中時電子報)