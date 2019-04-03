台灣出版躍國際、童繪秀創意！2019義大利波隆那兒童書展台灣館，4月1日下午3：00舉行開幕。今年台灣館在波隆那成就非凡，除了9位插畫家入圍2019波隆那插畫展，圖書館的設計再度驚艷全場。開幕首日人潮洶湧，一早便吸引義大利官方RAI電視台到台灣館截取精彩畫面。現場除了插畫家簽名活動人氣搶搶滾，亦傳來台灣插畫家幾米入圍2019林格倫大獎，大塊文化更獲頒2019年波隆那書展年度最佳童書出版社獎，台灣館魅力延燒全場，成了各國矚目的大亮點。

開幕第一天，台灣館一早便湧入不少慕名而來的讀者，羅馬辦事處李新穎大使特別自羅馬趕來參與台灣館開幕酒會，欣見現場台灣許多優秀的作品，讚嘆之餘，亦頻頻對台灣館以「山裡的圖書館」(Taiwan! Library behind the Mountain)為主題的展館設計大力讚揚。開幕酒會國際貴賓雲集，分別來自波蘭．德國、希臘、土耳其、馬來西亞、義大利、西班牙、法國與香港等。法蘭克福書展主席Juergen Boos更盛讚台灣館美不勝收，對於動物主題展跟選書的概念感到別出心意，應該在法蘭克福會吸引更多人。

開幕首日，台灣推薦插畫家陳致元受大會之邀，在波隆那展覽中心的「插畫家補給站」（Illustrators Survival Corner)，以「做一本圖畫書」為題演講也是當天活動重頭戲，現場吸引眾多來自世界各地的插畫家聆聽、交流。

目前正熱烈舉行的2019義大利波隆那童書展，大會展示出今年入選2019義大利波隆那插畫展的76位來自27個國家的插畫作品，其中最受矚目的9位台灣插畫家作品，也在其中閃耀登場，包括：陳盈秀、陳永凱（阿尼默）、江培瑜（江魚）、李允權、蔣孟芸（貓魚）、周宜賢（Ballboss）、林芸、戴語彤及鄧彧，共同串連強大的繪本能量，向國際展現台灣驚人、豐沛的童繪實力。

開幕首日，台灣館人潮洶湧。（台北書展基金會提供）

(中時電子報)