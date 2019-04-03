王姓保全人員在上夜班時，突然接到電話通知他女兒車禍送醫，他趕往急診室，忘服憂鬱症藥物，抵急診找到女兒，見她腳受傷、尚未縫合，因聽到某醫師罵女無照騎車，竟無法控制情緒，對醫師飆罵五字經。台中地院簡易庭依違反醫療法判刑3月、得科罰金，王男上訴。台中地院審酌一審認事用法及量刑均無不當，但以暫不執行為適當，而宣告緩刑2年。

判決書指出，擔任保全人員的王男患有強迫症及焦慮症，自2010年4月起至醫院就診，追蹤治療到同年9月；2015年2月間又再回診，持續門診追蹤服藥治療。王男在2018年晚間上夜班時，臨時接到通知，她女兒發生車禍送醫，他急赴醫院忘記服藥，抵達急診室找到女兒，發現她腳受傷，且尚未縫合，並向王男說她頭昏。

王男詢問醫師可否幫他女兒照超音波，醫師突然質罵王男女兒為何無照騎機車等事，王男長期有憂鬱症及焦慮症，一時無法控制情緒，對醫師罵出五字經等不堪入耳言語，全案經通報，警方出動多名警察到場處理。事後，王男透過管道，想要與醫師和解，但都不得其門。

台中地院以王男坦承犯行，並有意調解，但對方無調解意願，審酌他長期患有焦慮症等精神疾病，情緒控管能力低於常人，加上女兒發生車禍而刺激焦慮症發作，經此案應當知所警惕，無再犯之虞，而宣告緩刑2年，以啟自新。

(中時 )