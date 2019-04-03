清明連假將起跑，來市集嘗美食看創意！行行出狀元，只是得更具創意和努力！誠品生活文創平台expo舉辦的第八屆【肖年頭家夢想市集】，開春來已募集百件作品投稿！台式甜點飄和風、氣泡茶喝清新，美食、手感精工飾品都創意十足。即日起至4/30於誠品生活站前店K區中廣場限時登場。

誠品生活expo第八屆【肖年頭家夢想市集】早春場，即日起至4/30止。（誠品提供）

市集也有許多新鮮創意美食。「寶螺醬作」特別以初榨油搭配在地新鮮食材手工熬煮，更能體現傳統醬料的層，次風味；「goro studio咕嚕手作室」傳承家族古早味年糕製作工法，創新結合日式甜點的外皮，推出獨家「吉栗蛋糕」，口感Q彈。

誠品生活expo｜丨龍團｜氣泡茶飲。（誠品提供）

除了美食，手感精工飾品也是市集必逛亮點！以保護大自然理念的「Petite Fille」堅持手工打造花卉植物、昆蟲、動物等純銀飾品，優雅恬靜；喜歡華麗配件的女生，「Bona Petite Bijoux」多採用天然石、捷克珠、進口日本珠等材質，打造經典雋永輕珠寶。

女孩最愛的不用卸妝唇膏，省時不費力！這次入選的台灣天然保養彩妝「nsòu」，榮獲歐盟權威ECOCERT認證，採用天然、有機耕作成分，高親膚性植物萃取兼具上妝及保養功能，使用一般潔顏產品即可卸除；主打都市綠化的「費思科」推出療癒系迷你植物燈，獨家LED特殊光譜配比提高植物生長的成功率，結合台灣廟宇文化特殊造型設計，還附贈廟方加持開運符，「黑虎將軍」招財防小人、「好運小神廟」開運保平安。

誠品生活expo｜費思科｜黑虎將軍迷你植物燈。（誠品提供）

40秒從熱茶變凍茶的「丨龍團」依循南投鹿谷百年製茶工法，費時7年才取得全台獨家專利「40秒急速冷卻技術」可將熱茶瞬間冷卻至攝氏6度，冒著如啤酒花般泡沫的金黃氣泡茶，保留茶湯香氣卻有細緻氣泡口感於舌尖彈跳，享受品茶新體驗！

(中時電子報)