（8：45更新）美國總統川普上月30日在佛州棕櫚灘（Palm Beach）的私人莊園海湖俱樂部（mar-a-lago）度假時，一名攜帶2本中國護照和一部裝有電腦惡意軟體裝置的女子試圖闖入，這名女子她因向特勤局（Secret Service）幹員說謊而短暫獲准進入，事發後行跡遭識破被捕，目前該女已被聯邦檢察官起訴。原先外媒誤傳該女子持有的是我國護照，不過我國駐美代表處已經發布聲明澄清，該名女子並未持有中華民國護照，並非我國公民，美國司法部也證實張女持有的是中華人民共和國護照。

1名持有2本中國大陸護照的張姓女子上月30日闖入美國總統川普位在佛羅里達州的海湖莊園，身上更被起出帶有惡意病毒的隨身碟。

綜合外媒報導，這名32歲女子全名可能是「張玉靜」（Yujing Zhang，音譯），她先以「游泳池俱樂部會員」騙過特勤局，獲准短暫進入後不久就被內部人員識破而遭逮捕。

原先美媒都報導張女持有的是「中國護照」。法新社也指出，根據法院文件，護照上的國家名稱是「中華民國」（Republic of China）。

不過後續據美國之音（VOA）中文網報導，我國駐美國臺北經濟文化代表處隨後已在周二發布聲明，澄清張女並未持有台灣護照，「有關上週末攜帶兩本護照及電腦軟體裝置闖入海湖莊園的Zhang姓女子，目前根據本處瞭解，Zhang女士並非我國國民，未持有中華民國（臺灣）護照。」

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，當地時間2日稍晚，美國司法部發言人休爾（Sarah Schall）已經出面證實，張女持有的2本護照是中華人民共和國護照。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）報導，川普總統上周末確實在海湖莊園度假，女子闖入莊園約莫當地時間中午12點15分，當時川普正在附近的高爾夫球俱樂部打球，並不在莊園內。

女子原先謊稱是莊園游泳池俱樂部會員，但是入園後卻又改變說詞，稱是要參加一場下午在莊園內舉行、由聯合國華裔美國人協會（United Nations Chinese American Association）舉辦、聚焦美華友誼的「聯合國友好盛會」（United Nations Friendship Event，暫譯），並且出示一張中文活動邀請函，不過幹員表明當天並沒有該場活動。

報導指出，張女欲參與的活動很可能是原先預計在莊園內舉行的一場名為「Safari Night」的晚宴及一場企業領導人論壇，活動廣告文宣上印的是聯合國華裔美國人協會秘書長查爾斯•李（Charles Lee）與佛州女商人楊蒞（Cindy Yang）的合影。不過這兩場活動後來都因故取消。張女被逮時也自稱是受到一位名叫查爾斯（Charles）的朋友邀請，因此特地從上海飛來佛州參與盛會，主要目的是「和川普家族成員談論美中經濟關係」。

值得注意的是，檢方指出，張女原先表現得像是不懂英文的樣子，但是稍後進行偵訊時卻又能以流利英文對話。張女最終被檢方起出4支手機、一部筆記型電腦、一個外接式硬碟和一個裝有電腦惡意軟體的USB隨身碟，但沒有帶泳衣。

張女已在1日首度出庭，檢方指控她2起罪狀，包括對聯邦探員說謊、以及擅闖受管制的私人土地。張女預計8日再次出庭。

(中時電子報)