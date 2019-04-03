@中國時報

國家通訊傳播委員會（NCC）因假新聞議題遭執政黨重砲攻擊，NCC主委詹婷怡數次對媒體表示，會在崗位上「戰到最後一刻」，昨（2）日卻突然請辭！NCC內部與業界傳出，執政黨由行政院長蘇貞昌帶頭，從府院到立委各路施壓，讓詹終於「挺不住」；學者痛批，若詹是被逼退，就是一手毀了NCC超然於政治力的高度，再換多少主委都一樣！

綠營全面圍剿，步步進逼韓國瑜表態2020，好讓市長虛位以待，藍天再變綠地，但此舉恰好給足韓理由挑戰大位。民進黨議員2日要他簽下「拒選總統」MOU，韓曖昧答「我怎能簽？」，韓雖猶如壓力鍋，只能將「目前不考慮」老話掛嘴邊，或許待美國行後，終將爆炸明志。

陸委會主委陳明通前天在廣播節目中提到「如果人類只顧物質生活，與豬狗禽獸有什麼差別？」由於引喻失當、離譜引發外界強烈不滿，陸委會除前晚發出新聞稿澄清，陳明通2日上午更親上火線兩度鞠躬致歉，表示並非針對高雄市長韓國瑜。韓國瑜也態度軟化，接受道歉，強調吵架不是辦法，對解決台灣經濟困難沒有幫助。

民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財主動提議召開臨時全國黨代表大會，希望透過全國黨代表決定初選機制，支持最強組合！有人質疑這是為了挺蔡英文出線而量身定做，現宜蘭、花蓮、澎湖、南投4縣市黨部已表支持。表態挺蔡的綠委羅致政說，如果地方有「這種不同聲音」，只要有足夠的黨員力量反映出來，全代會做出任何新決定，黨員都要遵守。

@旺報

廈門海滄區首創的「台胞社區主任助理」（下稱社助）一職，內政部近日認定違法，將先對其中二人開罰十萬元。據了解，面對台灣政府的限縮嚇阻，廈門市政府將作這些社助們的靠山，組建專業法律團隊，協助這些社助們維權，同時通過民間單位的途徑，以捐助、募資的方式，負擔他們未來走上法律途徑的費用。

「兩制台灣方案」話題持續在兩岸延燒。華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任、全國台灣研究會前副會長兼祕書長周志懷2日上午在首屆新世代兩岸關係發展論壇表示，可在目前的兩岸條件下分解進行，探討施行兩制台灣方案與金馬方案並舉，甚至可先行探索兩制金馬方案。

今年以來，大陸股市和匯市的聯動性保持高度相關，包括同時上漲，也有同時調整。大陸知名匯市分析師、中信證券固定收益首席分析師明明指出，這主要與它們對經濟的反映、貨幣政策和情緒的聯動有關。結合目前人民幣的外部環境，明明認為人民幣兌美元匯率可能達到6.6的高位，如果匯率保持強勢，則對A股市場形成利多，有望持續助攻。

世界貿易組織（WTO）2日發布2019到2020全球貿易展望，稱今、明兩年全球貿易仍將面臨強勁逆風，下修2019全球商品貿易交易總量成長2.6%。這是近3年最低水準，理由是受到貿易緊張局勢升溫和關稅增加的影響。

@工商時報

壽險業在全台投資逾新台幣兆元的投資用不動產，以出租來增加收益，其中全台最大包租公國泰人壽，去年底已使用的投資用不動產金額共4,271億元，年收租金100.72億元，首次突破百億元，租金收入是其他壽險公司的2倍以上。

中美第九輪貿易談判將於美國時間4月3日在華府登場，美媒引述消息人士報導指出，中美此次談判可能是最後一回合，目標希望達成協議，並計劃在4月底讓兩國元首簽署協議，以結束持續將近一年的貿易戰。

比特幣在2日台北時間午後幣值突然飆升，並一度站上4,961.78美元高點，漲幅逾16％，為自去年11月以來新高，帶動以銷售超微（AMD）架構為主的顯卡廠包括撼訊、華擎股價在尾盤收高，其它如麗臺、青雲等股價表現亦相對強勁。

高昂租金，電商大崛起，加上商圈重新洗牌，使得台北市東區店面關店潮出現骨牌效應。最新市調顯示，東區店面出租率已面臨「斷崖式滑落」，平均每100間店面就有15間「等嘸人」，空置率飆出史上新高。

(中時電子報)