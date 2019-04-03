日本《產經新聞》3日在頭版頭刊載《李登輝秘錄》連載的第1部「虛虛實實的兩岸關係」，大標題是「飛彈發射，別慌呀」。

序文中寫著，戰後的台灣與共產黨的中國對峙之同時，前總統李登輝還從獨裁的國民黨政權內部推動民主化，沒有流一滴血，被譽為「寧靜革命」。出生於日本統治時代的台灣，在京都帝國大學讀書， 「到22歲為止是日本人」。透過今年1月滿96歲的李登輝的人生，重新看日、台、中、美等複雜、糾葛的東亞現代史。

第1部的小標則是「中國共產黨打來的極密電話」，內文描述著，「2、3周後要對台灣發射彈道飛彈，不用慌」。1995年7月初時，台灣已進入盛夏。台北市內的曾永贀(1924年出生)的家打來1通電話，曾當時是在總統府輔佐時任總統的李登輝的「國策顧問」。

通話馬上斷了，打電話的地點不明。但曾已理解到那是中國共產黨高層打來的「極密傳話」。曾證實，他是從90年代初期起至2000年便在李登輝的指示下，一直與敵對的共產黨高層及幹部極機密地在暗地裡接觸的台方「密使」之一。電話的那頭即是其接觸的對象。

接到電話的前1個月，6月7日至12日時，李登輝受到他在1968年取得農業經濟學博士的美國紐約州康乃爾大學之邀，演講有關「台灣的民主化經驗」，引起中國的強烈反彈，並採取不辭行使武力的姿態，使台灣海峽被緊張感包圍。1979年1月美國與中國建交，與台灣斷交。

掛掉電話的曾急忙跑去總統府。總統府是戰前日本統治時代，正好100年前的1919年3月落成的，現在仍在使用，是有厚重歷史的建築物。曾邊擦汗邊跑到3樓的李登輝辦公室。

李與曾理解到這通電話是「要發射飛射了，不會射台灣本土，所以不要慌張地採取軍事報復等行動」這樣的「事前通告」，應該是傳達即使舉起拳頭威脅台灣，也希望最大限度的迴避軍事衝突的訊息吧。曾永賢記得當時聽到極機密的報告後的李登輝露出鬆了一口氣的表情。

中國之後於7月18日透過國營的通訊社新華社公布，將舉行假想攻擊台灣的「彈道飛彈演習」。實際上，7月21日凌晨，從位於大陸內陸的江西省的基地發射了「東風15」彈道飛彈，擊落在台灣北方約130公里的東海上。釣魚台列嶼也在附近的海域。

此時的「台海危機」結果是一直持續「演習」至隔年3月的台灣總統大選為止。美國柯林頓政權還派遣2艘航空母艦，處於緊張高漲的事態，但台灣一直到最後都冷靜的應對。曾至今仍很滿足地表示，「(極密內部的)情報管道發揮了迴避最糟的軍事衝突之作用」。

在小標為「國家主席現身台灣密使前，」的段落中寫著，在李的命令下行動的曾與中方極密接觸後，最早的突然轉變是在1992年末時。在香港飯店的1個房間裡，曾與共產黨幹部說到有關中台兩岸關係的未來時，對方突然打聽他去北京的意願。

曾表示，「當時雖然只是順著對方的話講，但心想還是去比較好吧」，於是立刻跟台北的總統府打電話，李許可說：「沒問題」。曾和李一樣受戰前的日本教育，戰後在台灣的防諜機構、調查局是研究中國共產黨的第一人，曾在政治大學執教鞭。從李還是台大教授時的60年代起，兩人因都是學者，經常促膝常談中台關係等，兩人的會談幾乎都是用日語。

將李與曾的關係調查得相當透徹的中國為曾準備了驚喜，曾一到北京的數天後，時任中國國家主席的楊尚昆(1907年至1998年)出現在他面前，也就是要與他會談的對象。

1992年末，曾與楊極密會談的3年後，建立了發射飛彈前會事前通知的聯絡管道。當時作為密使的曾永賢的活動幾乎不為人知。李登輝含糊地說，「哪有什麼密使」。這說明了當時的背景是，「曾在中國在台灣都還有許多仍在接觸的相關人士」。中台關係不只是政治，人脈也是很複雜、曖昧的。

今年1月2日習近平國家主席(1953年生)在演說中重申，透過「一國兩制」統一台灣，且強調若不接受的話將不辭採取武力的姿態。台灣明年1月將舉行4年1度的總統選舉。

3月31日發生了中國的兩架戰鬥機越過台灣海峽的中間線，侵入台灣本島一側的領空之罕見的特例事態。中國軍機在台方的警告下折回了，在讓人質疑「中台高層的極密情報管道現在仍有用嗎？」的情況下，軍事緊張關係再度升高。但是中國的軍力在這24年來已大大改變了。

(中時 )