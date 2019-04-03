台中市南屯區楓樹社區誠實商店，創辦人楓樹腳文化協會創會理事長江鳳英表示，創立及營運是建立在誠實道德教育體驗為核心價值。（圖／楓樹社區誠實商店提供）

小黑貓像台中市南屯區楓樹社區誠實商店的店貓，常常來「顧店」。（圖／楓樹社區誠實商店提供）

台中市南屯區楓樹社區誠實商店已創立15年，是當地揪感心的「柑仔店」。（圖／楓樹社區誠實商店提供）

台中市南屯區楓樹社區誠實商店，沒有店員看店，買東西自己投錢、找錢，靠著民眾消費維持，創辦人楓樹腳文化協會創會理事長江鳳英數著1元、5元、10元、百元零錢和紙鈔，感謝民眾和聞名而來遊客力挺，還有當初被附近居民撿到的3隻小黑貓，常常為誠實商店站崗顧店，有人專程來看可愛黑貓咪，有時候貓咪去社區出遊，見不見客，還要看緣分。

設立15年的誠實商店，也是民眾揪感心的「柑仔店」，江鳳英幫小農賣水果、雞蛋等農產品，民眾自取投錢，人心大考驗，老天對誠實商店以幸運相助，有的學校將誠實商店當成愛心教室，學生來當一日店長幫忙賣東西，這堂誠實道德教育的課程，對小朋友人格養成教育，無價！

江鳳英說，誠實商店吸引客人，連動物都愛來這裡，之前附近一直出現小貓咪叫聲，原來是剛出生的小貓，楓樹區居民愛心餵食，小貓咪漸長大，常來誠實商店外長椅站崗，好像在幫忙報恩看店，有如誠實商店的店貓。

誠實商店曾放置自助式咖啡機，民眾煮咖啡散發咖啡香，本來不見蹤影的貓咪，就會跑出來各據一個好位子，大家都說，「一定是咖啡太香了，連小貓都出來聞咖啡香。」

江鳳英表示，楓樹社區誠實商店2004年由台中市楓樹腳文化協會將社區閒置空間再利用的成果之一，這陣子有小農拿來檸檬，因為長得太醜，大盤也不願購買，她靈機一動，製成廣受好評的「醜檸檬汁」上架到誠實商店小冰箱，還夯到花博園區開賣，連她製作的麻芛果凍都很受歡迎。

(中時 )