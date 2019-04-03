求溫飽「禽獸說」失言 陸委會陳明通道歉

陸委會主委陳明通近日以「如果人類只顧物質生活，與豬狗禽獸有什麼差別」一席話引發風波，外界撻伐聲不斷！然而，資深媒體人黃暐瀚昨想到過去19年來，採訪的每一位努力為生活打拚的人，忍不住流下眼淚，並有感而發表示「他們是值得你我尊敬的人」。底下網友也紛紛表示「太中肯的文章，令我也感動要掉淚了」、「非常溫暖的一篇文」。

陳明通日前接受廣播專訪，針對高雄市長韓國瑜赴中港澳簽訂農產訂單，批評若只為了物質生活，吃得飽就好，「那跟豬狗禽獸有什麼差別」。「豬狗禽獸」一說引爆外界批評，陳昨兩度鞠躬道歉，坦承措辭不恰當，並稱不是針對韓市長。

對此，黃暐瀚則在臉書表示，韓國瑜去港澳深廈拚經濟，賣農漁產品，履行他當初的選舉承諾，有什麼錯？黃說可以反對也可以主張「這太危險」，但拿了選票，履行政見，韓國瑜做他當初說的事情，天公地道，有什麼錯？「有必要用『如果只懂得求溫飽，跟豬狗禽獸何異？』來批評自己政治上的對手嗎？政治有需要做到這樣沒人性嗎？」

陸委會緊急發聲明澄清，陳明通主委說的不是韓國瑜，而是一種價值觀。對此，黃直言，若說的不是韓國瑜更糟。所有在社會底層打拚、努力，為了三餐溫飽，為了孩子的註冊費，為了家人的醫療費，天天出賣勞力、時間，努力打拚的人們，都被陳明通罵了。

想到過去19年來採訪的每一位努力為生活打拚的人，黃暐瀚忍不住流下眼淚。黃說他們很認真，他們很辛苦，他們就在周遭打拚，他們值得抬頭挺胸，他們值得家人驕傲。「為生活打拚的人，不是豬狗禽獸，他們是值得你我尊敬的人」。

對此，網友紛紛表示「感動要掉淚了」、「非常溫暖的一篇文」、「當政治失去了人性，就没有存在的必要！當政客忽略了人民最基本的生存條件，他們已經禽獸不如」、「我聽了幾分鐘後真的覺的很心酸、我單親要養2個孩子和父母，每天都想讓公司在多訂單、景氣不好大家壓力都很大、結果坐領高薪的官員講出這種話」、「看到這則新聞時，很感概，打開電視機看著高官們耍嘴皮子的同時，有多少人正為著「溫飽」而努力生活著。」、「想要過溫飽日子的百性有什麼錯？要被這樣操弄意識型態的官員波及？」

(中時電子報)