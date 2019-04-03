前行政院長賴清德日前抨擊，訪陸拚經濟的高雄市長韓國瑜，因與中聯辦主任會面，被賴「關切」，要韓「只賣農產品，不賣身」，甚至遭綠營貼上「賣台」標籤，韓也不示弱反擊賴「豬八戒賣不了人參果」。對此，前總統府副秘書長羅智強就以「韓、賴誰真愛台灣？」發起投票，結果以92：8，極懸殊比例，認為韓市長真愛台灣的佔了逾9成。

羅智強日前3月26日在臉書發文稱，韓國瑜出訪努力為高雄掙了40多億的商機，賴清德開酸要韓國瑜「賣水果不賣身」。他向社會大眾詢問，請問，一位是「務實的水果行銷王」，一位是「務實的台獨工作者」，「你覺得誰是真愛台灣？」。

此次投票結果顯示，韓國瑜拿下9成2，賴清德僅獲8%，比例非常懸殊，共計1.4萬人投票，3千5百多人按讚，497則留言，1百多次分享。顯見韓市長拚經濟為高雄通路著想，人民有目共睹。

其他網友也紛紛在其臉書留言，「賴清德是道貌岸然的偽君子」、「賴清德假台獨真騙票！一個不顧蒼生百姓怎會愛台灣?！」、「韓市長~辛苦了！」、「賴清德是務實的台獨干話王」、「賴清德才在賣台灣，新潮流是愚民政策亂七八糟的民進黨絕對不能選」、「民盡黨只剩一張嘴了，不要希望從它們的嘴裡聽什麼什麼的好話」。

(中時電子報)