高檢署調查桃園地檢署前檢察長彭坤業關說案，咬出前法務部長邱太三涉嫌關說，對此邱表示他是以「國安諮詢」名義與彭坤業討論司改問題，辭去國安會諮委捍衛清白，國民黨台北市議員羅智強痛批邱太三「人綠真好，什麼鬼事都神聖！」

桃園地檢署去年起訴名醫5億元逃稅案，桃檢檢察長彭坤業遭爆出要求公訴檢察官促成認罪協商，引發關說疑雲。高檢署調查，國安會諮委邱太三上月18日與彭坤業餐敘談司改及桃檢人力問題，彭坤業供稱，邱太三離去前向他「陳情」名醫逃稅案，邱當時說，公訴檢察官一開始同意要認罪協商又反悔，當事人心情很浮動，認為公訴檢察官出爾反爾，影響司法公信力。

但邱太三只有口頭陳情，沒有書面記錄，邱太三接受約談時表示，他只是好意「提醒」彭坤業，認為檢察官不可出爾反爾，況且他以「國安諮詢」名義與彭坤業談話，司改問題也是他被總統蔡英文賦予的職責。

對此，羅智強在臉書發文痛批，「這不是關説司法，什麼是關説司法？」他並指出，「國安」真是個萬用詞，不但可以用來扣拚經濟溫飽的人一頂「豬狗禽獸」的帽子，還可以拿來當關説司法的遮羞布，怒轟邱太三「人綠真好，什麼鬼事都神聖！」

邱太三涉關說瞎扯國安 他轟：人綠真好

(中時電子報)