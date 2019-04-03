韓國瑜23歲小編 大眼睛皮膚白也獲封"學姊"（影/中視新聞）

韓冰2日晚間PO文祝福韓國瑜小編群之一的許右萱朝夢想飛去，還形容這是許右萱計畫已久、延宕一年的夢想。韓冰於留言中透露，她要去瑞士讀書。許多網友紛紛給予祝福，但也不忘喊話，「為了迎接2020韓總統，也想要拜託妳們繼續幫忙」。

回顧高雄市長競選一戰，韓國瑜能逆轉勝，把高雄長達20年的綠地翻盤了，背後的網路小編團隊功不可沒。許右萱就是其中一位韓小編，去年才從世新大學公共關係暨廣告學系畢業。媒體報導，她原計畫出國留學，卻因從小學就認識韓冰，在韓冰力邀下，去年7月加入韓國瑜競選團隊，負責新媒體行銷，包括臉書粉絲團、官方LINE、IG與YouTube等。

去年11月時，韓小編曾於訪談中被問到，未來將何去何從？王律涵說可能會先回去飲料店打工，而許右萱則是在思考要出國讀書，還是留下。昨天(2日)，韓冰感性PO臉書，說要來祝福親愛的右萱，「當飛機滑向天際，妳朝妳的夢想飛去，一個妳計畫已久、延宕一年的夢想～」。對比過去許右萱發言，想必她踏上夢想的旅程中，出國讀書了。

韓冰感性祝福姊妹淘的PO文一出，讓許多網友看了很感動，紛紛給予祝福和感謝，「韓市長了不起的團隊（三個美麗年輕的小編）一路順風，學業順利」、「祝福右萱，為自己目標前進努力」、「謝謝妳們為台灣帶了一絲曙光，創造出政治奇蹟，尤其是看到滿滿的青天白日滿地紅旗舞飄陽時」、「謝謝美女的幫忙，我們高雄現在很幸福，因為我們有了真正愛我們的市長"爸爸"」。

當中也有不少網友留言，「別忘了！要時刻三姝連體再創高峰」、「要迎接2020 0111，韓總統就要拜託妳們繼續幫忙，因為綠惡黨胡搞，完全看不到台灣的希望」、「請妳們幫忙可憐百姓，懇求韓市長出來選總統拯救人民，求求韓冰，謝謝妳」、「韓冰小姐請再把妳的父親暫時借給我們吧~中華民國真的需要令尊」、「2020非韓不投」。

韓冰於留言中透露，許右萱要去瑞士讀書。（圖/翻攝自韓冰FB）

(中時電子報)