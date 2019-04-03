苗栗1間大型醫院的婦科名醫被他太太爆料，與年輕女病患有染，且每個都是處女，她請人跟監1個月，在今年3月於台南1間旅館抓姦。其實這個婦科名醫長相斯文帥氣，身高約180公分，受到不少年輕女病患崇拜，他疑似有處女情節，常藉著內診物色獵物，展開追求。

這名醫師太太向《鏡周刊》爆料，她老公有處女情節，「我曾問老公喜歡我哪一點？他回答喜歡『我是處女』，還說自己從高中開始就立志當婦產科醫生，因為這是找處女最棒的捷徑，且他看到處女的下面就覺得興奮。」這名醫師太太原以為是開玩笑，想不到全是真的「他都專挑處女當小三！」

這名醫師太太更指出，原本兩個人感情恩愛，自從她生下2個小孩後，老公就藉口「下體不緊實」拒絕與她行房，自己跑去結紮，常搞失蹤，被抓姦時還嗆「妳有證據嗎？衛生紙有精液嗎？如果驗不出精液反應，我一定告死妳！」醫師太太氣得反擊「當然驗不到啊！因為你已經結紮，不需要保險套了。」

(中時電子報)