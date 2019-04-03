勇士日前在客場於延長賽中敗給了灰狼，此役最搶眼的不是球員，而是裁判，因為該役裁判在最後0.5秒吹了杜蘭特犯規，讓灰狼靠著罰球贏得比賽。史提芬柯瑞、杜蘭特與卓雷蒙格林在賽後異口同聲地抨擊了執法裁判，而聯盟的裁判報告也認為裁判沒有誤判，因此，今天決定開罰，卓雷蒙格林3.5萬美元，柯瑞2.5萬美元，杜蘭特1.5萬美元，總計7.5萬美元。

.@karltowns clutches the game-winning free throw@budweiserusa Legendary Moment of the Game pic.twitter.com/RcfUlqCJuK — Timberwolves (@Timberwolves) 2019年3月30日

這場比賽真的很詭異，延長賽最後6.1秒勇士落後3分，杜蘭特在剩下4.4秒於弧頂投進追平三分球，沒想到裁判卻吹判灰狼球員犯規，球進不算，當時就有不少勇士球員感到非常生氣，重新發球，柯瑞在最後0.8秒於底線抓到機會投進了追平三分球，他用手比著三分球的姿勢在裁判面前晃了晃，挑釁味道濃厚。

灰狼只剩下最後0.5秒攻擊機會，暫停過後前場發邊線球，唯一機會就是高吊籃下第一時間出手，但就在球還沒發進場內的時候，裁判立刻吹了杜蘭特在禁區內推了唐斯一把的犯規哨音，這個哨音直接影響了比賽勝負，唐斯兩罰1中結束比賽。

隔天聯盟的裁判報告認為這場比賽的裁判執法尺度陪有偏頗，但所有球迷都看得出來勇士根本就是受害者。

柯瑞賽後在被問到這是否最糟糕的判決，他直接嗆聲，你們應該去問這場比賽的MVP柯古特(吹哨裁判)。

杜蘭特則是嘲諷地說，「我知道對方球員會犯規，所以我出手速度很快，而對方兩隻手都打在我的手上，那位裁判就什麼名字？他做出了史上最佳判罰。」

卓雷蒙格林雖然沒有開口批評，但他在推特上寫了「TD」與「MK」，其中MK是裁判馬克柯古特的縮寫，而TD則是曾因涉賭的裁判提姆多納吉的縮寫，格林將兩人連結在一起的用意非常明顯，所以他被罰的最重。

(中時電子報)